Su sonrisa, oculta bajo la mascarilla, no tiene truco. Lucía se ha convertido en la estrella de su colegio, graduándose con matrícula en la superación. A sus solo siete años, ha vivido momentos muy duros. Entró en coma y así estuvo 23 días. Ocurrió hace solo nueve meses, y cuando la vida parecía oscurecerse, Lucía despertó.

Su lesión medular no le ha puesto freno. Viaja desde Cantabria a Toledo para rehabilitarse con un exoesqueleto. Una herramienta necesaria que, sin embargo, no tiene ningún hospital del norte de España, algo que denuncia su familia: "No es justo que haya gente que se tenga que trasladar cuatro horas para tener una rehabilitación tan buena".