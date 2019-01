El ayuntamiento de Barcelona defiende que la actuación contra Sota fue proporcional

Recasens compareció en la comisión de Presidencia, a petición de ERC, para informar sobre la intervención del agente que en diciembre disparó a una perra llamada Sota en la Gran Via , cerca de la plaza Espanya. y de la conclusiones de la investigación llevada a cabo por la UDAI, la unidad de asuntos internos de la Guardia Urbana.

Según explicó se ha verificado “todo lo que se ha publicado en las redes sociales”, analizado las comunicaciones de la sala conjunta y las cámaras de la zona, si bien las de un hotel próximo no estaban operativas, otra que hay en un parking no grabó nada (el aparcamiento no se abrió) y una tercera de un comercio grababa para dentro y la de un edificio cercano cubría otra área.