'Soy una pringada' pide perdón por su frase sobre 'matar' a Vox en una entrevista con Rufián

El medio de Prisa cita un mensaje colgado en las redes sociales de Quesada en el que aclara que " hablaba de manera metafórica . Me perdieron las formas, ya que siempre hablo en clave humor, pero quizás esta situación no lo requería".

La youtuber añade, "todo estaba contextualizado y contestando a la situación de crecientes ataques y discursos de odio en contra de diferentes colectivos, entre ellos al colectivo LGBT (al que pertenezco). No he querido compartir la entrevista y he estado callada para no hacer más leña y entrar en debates de interpretación", por lo que concluye: "por eso pido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido".