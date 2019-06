¿Qué significa el spf de los protectores solares?

El SPF , es decir, el factor de protección solar , mid e la cantidad de tiempo que estamos protegidos ante los rayos UVB (ultravioleta tipo B). Esto es, c uánto tarda en quemarse la piel con el uso de protector en comparación al tiempo en el que lo haría si no lo aplicásemos.

La mayoría de la población, en concreto, un 54 por ciento, según una encuesta del laboratorio Avène, cree que un SPF 30 protege el doble que un SPF 15. Esto no es exactamente así. Si ambos protectores se aplican bien, un SPF 30 protegería un poco más que un SPF 15, pero no el doble.

No obstante, más allá del SPF que tenga el protector, se debe tener en cuenta su espectro . Así, cuanto más alto sea este, mayor protección nos estará ofreciendo .

No se debe olvidar hacerlo también cuando vamos a estar en la sombra , ya que el 80 por ciento de los rayos UV atraviesan las nubes y la sombrilla no es suficiente. Por esta misma razón, el protector debe darse también en otras épocas del año.

El sol, cada vez más peligroso

Como la oferta de protectores solares es cada vez más mayor, entre otras recomendaciones insta a tener cuidado con los sprays porque a veces si no lo esparcimos bien solo cubre a trozos. También es importante saber que si tienes la piel muy grasa, el uso de cremas puede hacerte acné por lo que te recomendamos el uso de cremas con textura oil-free y acción matificante. Pero este tipo de cremas no es válida para las pieles secas, ya que si te pones un oil-free no te hará efecto y te saldrán pelotillas.