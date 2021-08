El pañuelo con el que Messi se secó las lágrimas y se sonó los mocos en su despedida del Barça, a subasta

La cuestión es que, en ese adiós , en esa despedida del Fútbol Club Barcelona , aquel día el futbolista no pudo evitar deshacerse en lágrimas , con dificultad para pronunciarse ante la emoción que suponía el momento. Por eso, en ese trance que, según confesaba, ni él mismo esperaba porque tenía intención de permanecer en el Barça, encontró su mayor aliado en un pañuelo para salir del paso y poder compartir su esperado discurso.

“ Yo me hago una tortilla de Messi si hace falta ”, llega a decir un aficionado sin reparos… mientras una mujer deja claro: “Eso es de guarrindongos”.

Otros no quieren ni hablar de jugadores de un equipo que no sea el propio, y mucho menos en lo relativo a un pañuelo, al tiempo en que hay quien pone los pies en la tierra y deja claro: “Yo por un millón de euros no compraba ni a Messi entero”.