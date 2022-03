La madre de Yéremi, Ithaisa Suárez, ha asegurado en sus redes sociales que el caso de su hijo no solo cambió sus vidas, sino que fue " un antes y un después para todos ", haciendo especial hincapié en que aún siguen luchando para que se esclarezca lo sucedido y matizando que lo están haciendo "con miles de trabas por parte de la justicia".

También ha insistido en que van a pelear "hasta el final" para que se sepa lo que ocurrió con el menor. "No me pienso rendir y pienso decir todas las verdades. Nosotros no queremos venganza, hemos pedido justicia pacíficamente", ha incidido.