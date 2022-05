El alcalde de Pedrera, sobre el accidente de autobús en Sevilla: "He visto imágenes dantescas"

Un autobús ha volcado en la mañana de este miércoles en la localidad de Pedrera , en la provincia de Sevilla, causando dos muertos y 16 heridos , tres de ellos en estado grave. Una de las primeras personas en desplazarse hasta el lugar del accidente ha sido Antonio Nogales , alcalde del municipio, quien ha quedado impactado: "Las imágenes que he visto son dantestas, terribles, de gente gritando y pidiendo ayuda".

El alcalde de Pedrera ha explicado en Informativos Telecinco que "por ahora se desconocen las causas del accidente". No obstante, el dirigente ha confirmado que el suceso ha ocurrido en la curva de la carretera comarcal A-8327. "La gente de la comarca la conocemos (la curva). Si no la conoces, puede haber accidentes. No es el primero", ha precisado Nogales al respecto.