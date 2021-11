Antonio, el trabajador que recogió al niño tras el robo de un coche en Almargen: "No se enteró de nada"

Antonio lleva muchos años trabajando en la gasolinera del municipio malagueño de Almargen, pero nunca había vivido lo que aconteció en la tarde de este lunes, cuando un niño de seis años , que había sido secuestrado tras el robo de un coche, entraba en el establecimiento pidiendo una botella de agua. "El niño estaba tranquilo, yo creo que no se dio cuenta", señalaba el empleado.

"Yo estaba trabajando, entra un pequeño y me pide una botella de agua... miro en las cámaras y veo que no hay nadie fuera, así que me extrañé un poco y le pregunté por su madre...", explica el hombre, quien lleva 25 años trabajando en la gasolinera.