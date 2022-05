El asesino de su exnovia en Totana: “Lo he hecho porque siempre he tenido ganas de matar a alguien”

El pasado febrero Johan S.P. mató de 57 puñaladas a su exnovia, Claudia de 17 años, en Totana, Murcia . Aunque se pensó que fue un crimen machista , ahora en los audios que el acusado se grabó y envió a su familia él mismo explica que “lo he hecho porque siempre he tenido ganas de matar a alguien”.

A la primera persona que Johan contó lo que había hecho fue a su madre. De hecho fue ella la que alertó a la policía. En ese audio, de 10 minutos, el joven le dice además, que va a suicidarse, algo que no llega a hacer. “El motivo de que haga esto mamá... Lo otro lo siento, lo siento... Siento haber hecho lo que he hecho. Y respecto a lo mío que voy a hacer, pues... Sé que decías que hacer esto era de cobardes y no... y solo lo hacían los cobardes, lo sé, obviamente lo sé mamá, y lo soy, no te voy a mentir que lo soy. Soy muy cobarde”.