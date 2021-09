Un ladrón al atracar dos veces seguidas una gasolinera: "Perdón, el trabajo está muy mal"

Los empleados de la gasolinera explican al Mediterránea que están preocupados por el clima de inseguridad: "No era agresivo, a diferencia de otros atracadores que hemos sufrido, pero el susto no te lo quita nadie. Al final lleva un cuchillo, estás solo y no sabes cómo va a reaccionar. Si te lo clava aquí tienes poca ayuda. Por suerte la dependienta no era la misma, porque la del jueves ya se llevó un susto de muerte y dos días seguidos ya habría sido demasiado”.