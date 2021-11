La directora de la guardería acusada de vejar a los niños, en libertad tras negarlo todo: los audios que la señalan

La directora de la guardería de Fuenlabrada, Genios en pañales, fue detenida el 29 de octubre y ahora está en libertad, tras negar los hechos

Las compañeras de trabajo confirmaron a la Policía Nacional el trato vejatorio de la responsable del centro

"Sudaca de mierda, gilipollas, te los comes por mis cojones, no te vas a reír de mí", son algunos de los insultos que se escuchan en los audios

La directora de la guardería de Fuenlabrada, Genios en pañales, fue detenida el 29 de octubre por un presunto delito contra la integridad moral y está siendo investigada por vejaciones y torturas al quedar en libertad en condición de investigada tras pasar a disposición judicial. La mujer ha defendido en declaraciones a Efe su inocencia, pero no ha querido añadir nada más, ya que el asunto está judicializado. "Es una situación difícil, no me encuentro bien por la presión, es totalmente falso lo que se dice sobre mi persona y esta escuela infantil", ha confesado. Pero en su contra ya aparecen las opiniones de compañeras de trabajo y también unos audios. Duros.

Las compañeras de trabajo confirmaron a la Policía Nacional el trato vejatorio de la responsable del centro hacia los pequeños a su cargo, de 0 a 3 años, a los que, según los testimonios, profería insultos racistas y obligaba a comer los alimentos si los escupían o vomitaban.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, varias de las trabajadoras de la guardería, que se llama Genios en pañales, fueron llamadas a declarar ante los miembros de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Las trabajadoras de la guardería confirmaron que la encargada profería insultos racistas a los menores y que les obligaba a ingerir la comida.

La hija de la directora, también investigada

Además de recabar estos testimonios, la Policía también han citado como investigada a la hija de la directora, ya que trabajaba en el centro; la investigación determinará si ha cometido los mismos abusos que se le atribuyen a su madre o ha estado presente en ellos. Los primeros en dar la voz de alarma fueron los responsables de la Fundación Anar que recibieron varias denuncias sobre este asunto y pusieron el caso en manos de la Policía Nacional.

Los investigadores tienen en su poder archivos de audio en los que se puede comprobar presuntamente el trato vejatorio y xenófobo de la directora del centro, una mujer española de 51 años que no tenía antecedentes. También se ha denunciado que la directora tapaba la nariz y la boca a los niños para tragar, metiéndoles agua en la boca y si escupían o vomitaban los alimentos tenían que volvérselos a tragar.

Unos audios comprometedores

La Policía Nacional tiene siete audios en los que la acusada chilla e insulta a los menores. 'El programa de Ana Rosa' ha desvelado en exclusiva uno de ellos donde Belén le dice a una pequeña mientras come: "Venga, muerde los dientes, guarra... Eres guarra como tu sola. Venga, traga, mastica que tengo que ir a comprar". "Deja de llorar, joder". En el audio se escuchan también insultos racistas. como "Sudaca de mierda, gilipollas, te los comes por mis cojones, no te vas a reír de mí".





Los padres, desconcertados