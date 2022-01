La autopsia confirma que el cadáver hallado en Gimialcón es el del joven salmantino Iván Díaz

Además, fuentes del caso confirman que el estado del cuerpo presentaba ciertas deformaciones que apuntan a que el cuerpo fue atropellado por un tren antes de que el conductor de otra máquina lo encontrase. Las causas y el momento en el que se produjo el óbito aún se desconocen y la posible intervención o no de terceras personas por lo que, en principio, todas las hipótesis están abiertas.

El cuerpo hallado estaba a unos 9 km del coche, en la provincia de Ávila. Todavía no saben cómo llegó hasta allí. La Guardia Civil admite que con la información que tienen no descartan “nada en absoluto”. La información es escasa y los investigadores piden ayuda para juntar las piezas de esa trágica noche. Buscan testigos. Solo está confirmado que Iván estuvo el sábado en un bar hasta las 2,30 de la madrugada. Cuatro horas después hallaron su coche pero él no estaba. ¿Qué pasó entonces con Iván Díaz?