El estado del baño del bar de Barakaldo donde se atrincheró un ladrón cuatro horas

La indignación es total en la zona: "No puedo ir a tomarme un vino y que venga un tío por ahí y apuñale a cualquiera". No lo pasó mejor el marido de la mujer agredida que gritaba con rabia a las puertas del local e intentaba entrar para salvar a su mujer: "Lo mato, yo", gritaba. Finalmente no hubo necesidad y el ladrón se entregaba mientras los dos heridos, trasladados al hospital de cruces, están fuera de peligro. El bar Parada en la calle Letxezar presentaba unas imágenes impactantes tras los hechos.