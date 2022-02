Las cámaras de seguridad de tráfico y del bar La Maña no guardaron las imágenes de Esther López la noche de su desaparición

Hasta ahora había trascendido que los investigadores del caso de Esther López , cuya autopsia aún no ha revelado la causa de su muerte, tenían las imágenes de las cámaras de tráfico y del bar La Maña , sin embargo, según publica OKdiario tales imágenes no existen . Ambos sistemas vuelven a grabar sobre lo grabado tan solo unas horas después.

Los testimonios de Óscar y Carlos , los amigos bajo investigación con los que estuvo Esther López el día de su muerte, no se pueden corroborar porque no hay grabaciones de las cámaras. Ambos contaron que estuvieron en el bar El Castillo hasta las 2,30 de la madrugada. Ellos, los testigos y el pago de la tarjeta de crédito de uno de ellos lo confirma.

Ninguna cámara, ni las del bar La Maña ni las de tráfico guardaron las imágenes porque graban sobre lo ya grabado, según informa OKdiario. Así, que no hay forma de comprobar las versiones de los amigos de Esther López.

Además, los investigadores supieron que Carlos y Óscar no lo habían contado todo porque hicieron una parada previa a la de La Maña que no contaron. A posteriori uno de ellos ha admitido esa parada en un paraje llamado Las Bodegas pero no ha trascendido qué hicieron allí.