Según informa OK Diario, en la misiva, la mujer reclama al jefe del Ejecutivo mayor dureza contra los agresores y la adopción de medidas como que en las zonas de ocio "si van adolescentes, no van adultos", por lo que pide modificaciones legales para que en estos puntos de reunión no puedan acceder "violadores, delincuentes y asesinos", porque "en las zonas de los adolescentes debe haber mucha protección y vigilancia y, en la entrada, un control de alcoholemia, drogas y, por supuesto, COVID".