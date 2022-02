Comienza el juicio por el crimen de la niña Desirée: su madre está acusada de asfixiarla en la cama

Desirée fue asfixiada supuestamente a manos de su madre, pero opuso resistencia

Fue la abuela quien dio la voz de alarma. El 3 de mayo de 2019 encontraba a su nieta Desiré, de 7 años en la cama, inmóvil. Llamó a emergencias y aunque trataron de reanimarla nada pudieron hacer por salvarle la vida. La noche anterior su madre, Ana Sandamil, le habría suministrado un potente fármaco y una vez dormida, la habría asfixiado con sus propias manos. Hoy, casi 3 años después arranca el juicio contra ella.

Según la acusación, Ana urdió un macabro plan para acabar con la vida de su hija. Se enfrenta a un delito de asesinato, con el agravante de parentesco, aunque su condena podría verse rebajada. Se le diagnosticó un trastorno de la personalidad y un trastorno psicótico los días posteriores al crimen. Aun así la fiscalía pide ella la prisión permanente revisable.

El juicio por el crimen de la niña Desirée Leal en la localidad de Muimenta, Cospeito (Lugo), supuestamente a manos de su madre, para quien la acusación solicita la pena de prisión permanente revisable, se celebrará desde este lunes en la Audiencia Provincial de Lugo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

La vista oral, con jurado popular, tendrá lugar por lo tanto antes de que se cumplan tres años de la muerte violenta de la pequeña, que se produjo el 3 de mayo 2019. El Juzgado de Instrucción número 1 de Vilalba dictó a mediados de marzo de 2021 auto de apertura de juicio oral contra la madre de la niña, que permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza, al entender que de las diligencias practicadas se desprende “la existencia de indicios racionales de criminalidad” contra la investigada.

En el citado auto, la jueza sostiene que los hechos podrían ser tipificados como un delito de asesinato con alevosía, concurriendo las agravantes de parentesco y la atenuante de anomalía o alteración psíquica. La magistrada afirma que la mujer, llamada a testificar hoy, “urdió un plan dirigido a acabar con la vida de su hija”.

Asfixió a su hija de 7 años, que se despertó y opuso resistencia

Durante la madrugada del 2 al 3 de mayo, según indica en su exposición, presuntamente asfixió a su hija, que en ese momento tenía siete años, después de haberle suministrado un fármaco para inducirla al sueño. La niña, que dormía en la misma cama que ella, llegó a despertarse y a oponer resistencia.

La acusada, según consta en la resolución, fue diagnosticada de un trastorno de personalidad de tipo mixto y de un trastorno psicótico, los cuales pudieron afectar de manera parcial a sus capacidades intelectivas y volitivas.

En el caso también están personados como acusación particular el padre de la niña, José Manuel Leal, y como popular la Fundación Amigos de Galicia.

Las acusaciones solicitan la prisión permanente revisable para la madre de la niña como autora de un delito de asesinato con alevosía, concurriendo las agravantes de parentesco.

Asimismo, Fiscalía y acusación popular solicitan una indemnización de 300.000 para el padre de la pequeña, mientras que la particular pide 120.000 euros.

La carta de un padre destrozado

El padre dedicó una carta a su hija Desirée que publicó La Voz de Galicia y que reproducimos a continuación:

"Voy a dedicar esto a todas las personas que han perdido a alguien a quien realmente querían y, en especial, al gran amor de mi vida: mi pequeñita, mi princesita Desirée.Parece que fue ayer cuando estábamos jugando juntos, haciéndonos cosquillitas, dándonos besitos, abrazándonos, viendo una película de dibujos animados hasta cuatro veces seguidas... Ojalá tuviese mil oportunidades más para poder verlas a tu lado. La vida no es lo que parece, y las palabras no pueden expresar lo que significas para mí. Aunque te has ido, aún somos un solo corazón.

Una estrellita que deslumbra en el cielo. En mis mejores sueños estamos juntos. En cada día que pasa, en cada hora, en cada minuto y en cada segundo. En el futuro, no puedo esperar para ver si serás tú la que me abra la puerta. La verdad es que cuando los sentimientos son reales, son difíciles de esconder, y yo no sé cómo expresar todo el dolor que siento. Daría cualquier cosa por escuchar tu aliento a mi lado. Sé que estás pasando a mejor vida. Cada paso que dé, cada movimiento que haga, cada día que pase, cada vez que rece, te estaré extrañando.



Es muy difícil estar sin ti. Sé que ahora estás en el cielo, sonriéndome y observándonos a todos mientras rezamos por ti. Hasta que nos veamos de nuevo te guardaré siempre en mi corazón. Eres el gran amor de mi vida, Desirée.



Tus recuerdos me dan la fortaleza que necesito para poder continuar y crecer. Tengo pensamientos que no puedo explicar y ahora mismo solo pienso que ojalá pudiera hacer retroceder las agujas del reloj y volver al momento en el que estábamos jugando con tus perritos Turbito y Calcetines, y haciéndonos fotos sin parar.

No puedo creer que te hayan apartado de mi lado. Lo daría todo por poder estar contigo. Todas mis lágrimas son por ti, y no son suficientes en comparación con todo lo que te quiero, mi princesita Desirée.

Algún día, aunque no sé cuándo, estaremos jugando juntos de nuevo, dándonos besos y abrazos. Te quise, te quiero y te querré siempre con toda mi alma, mi gran amor, mi princesita Desi.

Lo eres todo para mí, como pone en mi tatuaje, que está al lado de tu nombre. La primera vez que lo viste me preguntaste si alguna vez se borraría. Yo te contesté que no, que ni con jabón se borraría de mi brazo ni de mi corazón. Y tú estabas tan orgullosa que querías que se lo enseñara a todo el mundo".

La cronología del caso

3 de mayo de 2019. Desirée Leal aparece muerta en Muimenta. La jueza ordena secreto de sumario y la madre, Ana Sandamil, ingresa en Psiquiatría del Hula.

5 de mayo. Entierro en Roupar. Se guarda un minuto de silencio en una carrera popular en Muimenta.

6 de mayo. Los psicólogos de Catástrofes e Emerxencias acuden al Ceip de Muimenta.

7 de mayo. Los XVIII Xogos da Mancomunidade recuerdan en Cospeito a Desirée con su dorsal.

10 de mayo. PP, PSOE y BNG cospeiteses suspenden tres días de campaña. Las sospechas de asesinato señalan a la madre y sus flores aparecen en la basura del cementerio de Roupar.

30 de mayo. El Juzgado nº 1 de Vilalba ordena prisión sin fianza para Ana Sandamil y es traslada a la unidad de custodia de presos.

3 de julio. Amigos de Galicia anuncia que será acusación popular.

15 de julio. Se organiza un acto en el cementerio de Roupar por el octavo cumpleaños de la menor.

27 de agosto. La madre ingresa en Bonxe y tres días después es trasladada a Teixeiro.

8 de diciembre. Alexia Enséñanos inicia una recogida de fondos para personarse en el caso, pero finalmente solo puede haber una acusación popular.

9 de diciembre. Nace una campaña solidaria de venta de pulseras para apoyar al padre.

18 de julio de 2020. Acto en el cementerio de Roupar por el que sería el noveno cumpleaños de Desirée.

11 de marzo de 2021. José Manuel Leal protesta ante el juzgado vilalbés. Exige más diligencias antes de la apertura del juicio oral.

16 de noviembre. La Audiencia Provincial de Lugo desestima los recursos de la acusación particular y fija para febrero de 2022 el juicio.