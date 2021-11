Así mataron a Javier Ardines: le golpearon por detrás en la cabeza, intentó defenderse y le estrangularon

La autopsia permitió fijar la muerte de Ardines, que no se produjo en el acto, sobre las 6:30 horas del 16 de agosto de 2018, han ratificado los forenses, quienes han añadido que "desde el punto de vista médico" no se puede precisar cuántas personas intervinieron en la agresión. Además, han matizado que si bien no saben si la persona o personas que le agredieron pudieron saber si estaba vivo una vez que huyeron del lugar, al menos sí debían ser conscientes de que le habían causado "un gran daño".