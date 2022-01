Primero dio a luz a un bebé y, "con la intención de acabar con su vida, o al menos representándose la posibilidad de que esto ocurriera y asumiendo dicho resultado, lo introdujo inmediatamente en una bolsa de plástico" , según declara probado el fallo. Después dio a luz a un segundo bebé que metió en la misma bolsa con el primero. Ambos neonatos fallecieron al no establecerse la función respiratoria, pues también se encontraban tapados con toallas.

Según la sentencia, "los facultativos miembros del Servicio de Histopatología del Instituto Nacional de Toxicología declararon que los recién nacidos no presentaban malformaciones congénita s, que tenían un grado de madurez acorde con la edad recogida en el informe de autopsia y sin signos de sufrimiento fetal".

Señala también que "no concurren en la conducta" de la joven "circunstancias eximentes o atenuantes de la responsabilidad criminal, al haber declarado el Jurado no probado que la acusada padeciera una discapacidad intelectual que le llevara a no conocer las consecuencias de sus actos".