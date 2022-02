El cuerpo de Esther López encontrado con ropa, limpio y sin signos de haber estado 24 días a la intemperie

Será la autopsia la que determine las causas de su muerte y el tiempo que lleva fallecida. Encontraron el cuerpo en una cuneta, en una de las pocas zonas en la que no se habían hecho batidas. Los investigadores no descartan que fuera colocado ahí. En cualquier caso, todas las hipótesis están abiertas. La policía judicial investiga también un coche robado. Levantado el cordón de seguridad, accedemos al punto exacto donde un vecino encontró el cuerpo de Esther, en la carretera que va a Traspinedo, a unos tres kilómetros del municipio. Un lugar de paso y a unos 200 metros de las zonas que habían sido objeto de batidas. Aunque el caso está bajo secreto de sumario sí ha trascendido que vestía la misma ropa del día de la desaparición, que llevaba sus objetos personales y que no tenía signos externos de violencia.