Denuncian en las redes una agresión tránsfoba en Valencia al grito de "travelos de mierda"

"La pasada madrugada del viernes 1 al sábado 2 de octubre del 2021 sobre las 00:45 de la noche mi amiga y yo ,ambas trans sufrimos una agresión transfoba. En Valencia, en la avenida Blasco Ibáñez. Nos separamos de un grupo de amigos para pedir un vaso de plástico a otros grupos que habían en el mismo parque para poder beber. Cuando nos acercamos a un grupo de unas 25 personas aproximadamente nos dijeron que no tenían. Nos despedimos y nos dijeron chao chicas, en ese momento una chica del grupo plantada em frente de mi me dijo : yo aquí no veo ninguna chica, en ese momento yo respondí que claro que era una chica. Ella intentó quemarme con su cigarro, le aparté la mano y acto seguido, mientras me estaba yendo me cogió del pelo por detrás y me tiró al suelo. En ese momento todo el grupo de aproximadamente unas 25 personas vino a pegarme y en cuanto se dieron cuenta que mi amiga también era trans dijeron: ella también es un hombre, y empezaron a pegarla a ella también".