Detenido en Gandía por abandonar a su hija de dos años: deambulaba sola en la carretera

Los policías se hicieron cargo de la menor y dieron una batida por la zona para comprobar si había alguna persona que estuviera a cargo de la misma. Sin embargo, no pudieron localizar a nadie. En cambio, media hora después, dieron con un hombre a unos 500 metros que, de acuerdo con los agentes, "no podía mantener el equilibrio" ni "hablar con claridad". De hecho, relatan que estaba tan desorientado que no pudo ni reconocer a su hija.