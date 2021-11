Detienen a un hombre de 91 años en Torrent por intentar matar a martillazos a su pareja

Según recoge Levante-EMV , no hay antecedentes de malos tratos ni denuncias previas en el caso. La víctima, que sufrió hasta seis golpes con el martillo , se recupera de las lesiones en el Hospital General Universitario de Valencia. Afortunadamente, no se teme por su vida.

La víctima y el hombre no estaban casados , pero llevaban décadas viviendo juntos . Según explicó la mujer a los agentes, su pareja le intentó matar mientras dormía en su cama, sin que hubieran discutido previamente . El agresor, según apunta el medio local, ha admitido que su intención era matar a su pareja, alegando que había sufrido una crisis nerviosa y que "no la aguantaba más porque le hacía la vida imposible".

Los hijos afirman que no había problemas de convivencia. La policía investiga si el detenido ha sufrido un episodio psiquiátrico crítico, ya que tenía un diagnóstico reciente de enfermedad mental no crónica. La familia ha solicitado una orden de protección sobre la mujer, para que el detenido no regrese al domicilio ni se pueda poner en contacto con ella.