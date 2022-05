Detenido un obrero en el edificio que explotó de Madrid por intentar robar

"Mis amigos me llaman el renacido. El bombero que me sacó y me vio intacto no podía creerlo. Me quedé en el suelo hecho un ovillo tapándome la cabeza", explica Guillermo, una de las personas que vivía en el edificio. Tanto él como sus vecinos tardarán meses en volver a sus casas, todavía se desconoce si habrá que demoler toda la estructura y qué sucedería en ese caso. "Va para largo, tres o cuatro meses", añade otro vecino.