Esther López: su padre cree la desaparición es de riesgo extremo y la pérdida de señal del móvil, la peor señal

El padre de Esther López no cree que su hija quedase con nadie para irse a Valladolid a seguir de fiesta

El padre de la joven de 35 años teme lo peor: "Estas cosas nunca acaban bien, ojalá me equivoque"

Continúa el dispositivo de búsqueda para dar con Esther en la zona donde se la vio por última vez

El padre de Esther López, la joven de 35 años desaparecida el pasado miércoles en Traspinedo, Valladolid, no cree que su hija quedara con nadie para ir a la capital a "seguir de fiesta". Así lo ha contado en directo en El Programa de Ana Rosa. "No quedó con nadie para ir a Valladolid, eso no lo ha dicho tampoco el último chico", ha afirmado Miguel López, padre de la joven.

El padre de Esther saca fuerzas de donde ya no tiene: "Yo por mi hija hago lo que sea, aunque me esté muriendo, lo que sea. Para mí riesgo es extremo desde el primer minuto". Ayer, ni con 300 personas, ni con perros ni con un helicóptero. Ninguna pista. "Luego vino la guardia civil con unas prendas que encontraron, pero ninguna era de mi hija", reconoce el padre de la joven, que considera que la pérdida de señal del móvil es un dato negativo. "Lo que peor seña me da es que se pierda la señal del móvil". Ese dato no augura nada bueno y el padre de Esther lo sabe. En la zona donde se pierde la señal hay cámaras de tráfico. Pero ni estas ni las batidas han arrojado, de momento ninguna pista sólida.

Según los testimonios recogidos hasta ahora el día de la desaparición, Esther estuvo primero en un bar. De ahí se fue a casa de un amigo. Al salir marchó a otro establecimiento y después a casa de otro amigo en una urbanización cercana. Ya pasadas las dos de la madrugada. Comentan que ella quería ir a Valladolir, algo que el padre no cree.

Desde el pasado miércoles continúa la búsqueda de la joven desaparecida en Traspinedo que, tras estar con unos amigos hasta altas horas de la madrugada en un bar de la localidad, discutió con un amigo que la llevaba en coche. Según las declaraciones de otro amigo de la joven, "ella le pidió que parara el coche y se bajó". Desde entonces nadie más la ha visto.









La familia no cree que Esther se encuentre 'de fiesta' sin haberles avisado. "Mi hija no ha desaparecido en la vida, una cosa es irse de fiesta y estar en contacto conmigo, y otra cosa es esto", afirma su padre, que cree que cuando se bajó del coche lo hizo para verse con otra persona. "Creo que se bajó del coche porque había quedado con otro chico de allí", ha declarado.



Sobre si la familia mantiene la esperanza de encontrar bien a Esther, el padre reconoce que "Estas cosas nunca acaban bien, ojalá me equivoque". "Cada minuto que pasa es un infierno", asegura el padre de la joven.





El amigo de Esther López: "ella se bajó del coche y se fue andando"

Luis es el amigo de Esther, uno de los últimos que la vieron antes de que se le perdiera la pista. En una entrevista para El Programa de Ana Rosa, Luis confirma que su amigo Óscar y ella discutieron y ella le pidió que parara el coche. "Esther se enfadó, le pidió que parara el coche, se bajó en esa zona y se marchó desde allí caminando".



Luis también ha confirmado los datos que ya se habían hecho públicos por la Guardia Civil, como que Esther había estado con dos conocidos en el bar "tomando algo hasta casi las 03:00 horas de la mañana". Luego, su amigo Óscar la dejó "en la carretera, al lado del restaurante 'La Maña', a quien le dijo que venía alguien a buscarla".



En la jornada de hoy continúa un amplio dispositivo de búsqueda para encontrar a Esther, debido a que es una zona muy amplia, con muchos árboles y chalets, muchos de ellos abandonados.