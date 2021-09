La expareja del parricida Martín Ezequiel : "Es un psicópata, me siento sucia por haber estado con él"

La expareja de Martín Ezequiel advierte que al principio, es una persona cariñosa, culta y te cautiva.

Es capaz de seducir con una mirada", confiesa la mujer, ahora arrepentida de haber estado con él

La expareja del presunto parricida, Martín Ezequiel Álvarez Giaccio, desvela la verdadera personalidad de un hombre culto y que engaña a primera vista. Buscado aún por la Interpol como el presunto asesino de su propio hijo, Martín Ezequiel engaña. La mujer no deja de tener miedo, ha querido preservar su anonimato, pero ha explicado en una entrevista en Telecinco cómo es el presunto parricida. "Es un psicópata y me siento sucia por haber estado con él. Al principio, es una persona cariñosa, culta y te cautiva. Me impactó su personalidad: me gustaba. Es capaz de seducir con una mirada".

La mujer ha aprovechado la ocasión para explicar que estuvo saliendo con él durante seis meses y que incluso convivieron juntos en Barcelona y que, al cabo de poco tiempo, empezó a ver cosas extrañas: empezó a recibir muchas llamadas telefónicas y descubrió que lo estaba engañando y lo acabaron dejando.

"He llorado en silencio, no daba crédito a haber estado con un asesino"

“Te dejé en el hotel lo que te mereces”. El argentino Martín Ezequiel Álvarez Giaccio le envió ese mensaje a su exesposa después de asfixiar a su hijo de 2 años en el Hotel Concordia, en el distrito de Sants-Montuïc, en Barcelona. Cuando los servicios de emergencia llegaron a la habitación 704 del séptimo piso no encontraron rastros del asesino. Fue el 25 de agosto.

Antes de la huida, las cámaras de seguridad registraron a Álvarez Giaccio asomándose al pasillo, mirando de un lado a otro, sin pantalones. La escena posterior lo muestra saltando un cerco para escapar del edificio en el que mató al nene. Llevaba una remera gris, jeans y zapatillas rojas. Se supo, después, que tomó un taxi hacia el aeropuerto de El Prat, pero no pudo ingresar: no tenía la documentación exigida para hacerlo.

Cuando supo que los Mossos d'Esquadra lo estaban buscando por el asesinato de su propio hijo, se quedó completamente en shock: "He llorado en silencio, no daba crédito que hubiera sido con un asesino. No me quiero ni imaginar el dolor que debe sentir esta familia. Espero que lo encuentren pronto", dice en Telecinco.

Actualmente, los Mossos d'Esquadra están buscándolo por las zonas próximas al aeropuerto. Sus cuentas bancarias están bloqueadas, tiene el móvil apagado y no lleva dinero encima. Este lunes la Interpol ha emitido una orden de detención internacional para detenerlo cuanto antes mejor. La investigación continúa abierta y están intentando averiguar más detalles para aclarar los hechos.