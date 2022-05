Los investigadores, según recoge el diario Ideal, tratan de averiguar a través del ADN si la identidad de la víctima es la del desaparecido y en qué condiciones falleció. No se descarta una muerte violenta .

Fuentes consultadas por Ideal y conocedoras del caso han señalado que junto al cadáver también apareció el taco de un proyectil de escopeta , aunque la Benemérita no se ha pronunciado sobre la existencia de signos de violencia hasta que reciban el informe forense.

Si se demuestra que se trató de una muerte violenta, en principio el crimen estaría prescrito, según el artículo 131 del Código Penal. No obstante, habría una posibilidad de que no prescribiera el caso y que pasaría porque el informe forense no concretara el año del deceso, puesto que oficialmente está muerto desde 2021.