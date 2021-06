Tres senegaleses y un policía de paisano logran un heroico rescate de un hombre de 72 años en una ría de Bilbao

La rápida actuación de tres jóvenes senegaleses y un policía municipal fuera de servicio salvó la vida de un hombre de 72 años que se había caído a la ría de Bilbao tras sufrir un desvanecimiento. "Que no puede, ¿no ves? Se está ahogando, ya". No lo dudan. El primero en socorrerlo se llama Mohamed, es de Senegal y lo vio resbalar desde esta barandilla, desmayado. El hombre estaba semiincosnciente y no respiraba. También se lanzan al agua más compañeros y un policía de paisano, mientras desde arriba, les lanzan una cuerda: "La correa, coged la correa", gritan. Con ella consiguen ponerse de pie en la base del puente. "Muy bien, campeón, muy bien", le dicen al hombre mientras el sostienen hasta que se acerca una lanza al rescarte.