Descubren que vivía con su padre momificado tras tirarse por el balcón cuando iba a ser desahuciado

Se había separado y se había trasladado a la vivienda de su padre -abandonó también su trabajo- con el objetivo de poder vivir de la pensión de su progenitor y no tener que pagar la compensación económica a su ex mujer y a su hija. El padre dejó de pagar el alquiler y fue declarado su piso en desahucio. Cuando llegó la comisión judicial se tiró por el balcón y quedó gravemente herido. Fue entonces cuando se descubrió lo macabro de la situación. Se encontró el cuerpo momificado del padre, que por eso llevaba dos años sin pagar el alquiler. Estaba muerto.

El divorcio, según la defensa de la exmujer, se realizó de mutuo acuerdo y se firmó un convenio que nunca jamás se cumplió porque él no llegó a pagar en ningún momento la pensión, a pesar de que él sí nos consta que ha trabajado al menos durante 20 años. Los vecinos aún no se lo creen. "Lo que nos extrañaba a todos los vecinos es la cantidad de tiempo que no veíamos a su padre. Sus ventanas siempre estaban abiertas, incluso cuando cayó la gran nevada Filomena y eso era muy raro".