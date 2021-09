La Iglesia cree que el obispo de Solsona, Xavier Novell, ha sido subyugado por el diablo

La renuncia del exobispo de Solsona, Xavier Novell, ha generado un terremoto dentro de la Iglesia, que cree que estamos ante una subyugación diabólica. Sí, no es broma. Los expertos en exorcismos de la Iglesia lo justifican por el perfil de su nueva pareja, Silvia Caballol, escritora de novelas eróticas muy lejana a las ideas del obispo en tiempos no tan lejanos. Los expertos en exorcismos de la Iglesias consideran que ese giro radical se debe al diablo y no al amor. No solo la Iglesias está indignada ante lo que, a simple vista, es el adiós de los hábitos de un obispo que se ha enamorado. Sus fieles se quejan de que ni siquiera les ha dicho adiós. Pero la personalidad de Xavier Novell, es contradictoria, excesiva y en muchas ocasiones, poco piadosa, por muchos exorcismo que realizara.