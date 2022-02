Las incógnitas de la muerte de Esther López: ¿muerte violenta o natural? ¿colocada o no vista antes?

La primera de ellas sobre si el cuerpo de Esther López estuvo en la cuneta desde el primer día de su desaparición. Si atendemos a las explicaciones del senderista que encontró el cuerpo, y que dice haber paseado por allí desde enero sin ver nada, fue colocado. Pero los investigadores no descartan nada, ni siquiera que estuviera allí desde el primer momento. Porque es posible que desde la carretera no se divisara el cuerpo. Otra cosa es que las ropas no presenten signos de haber estado 24 días a la intemperi.