Interceptado circulando por el arcén de la N-232, en Ollauri, con un patinete y arrastrando un carro de la compra

El denunciado por estos hechos en un varón de 21 años, natural de Rumania y sin domicilio fijado en España. Tres multas nada menos que ascendían a 600 euros, 300 con el descuento, tenía que abonar in situ al no tener domicilio fijo. Tras negarse a ello los agentes procedieron a la inmovilización e intervención del patinete conforme a lo establecido en Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que se ha puesto más dura que nunca a la hora de garantizar la seguridad en los patinetes.



Una vez interceptado e identificado su conductor los agentes le informaron que no podía desplazarse con un patinete por una vía interurbana, dado que este tipo de vehículos no tienen permiso para hacerlo, ni siquiera, por el arcén.