Juicio al acusado de estrangular a su novia con un cable en Getafe: la mujer lo niega, en contra de testigos

" Yo no bebía porque tenía condenas por conducir bajo efectos del alcohol. Ella había bebido mucho . Me reprochó en el coche que no bebiera con ella y di un frenazo. Se dio un golpe con el salpicadero porque no llevaba cinturón ", ha relatado. Una vez parados, se inició una fuerte trifulca en la que la mujer le agredió supuestamente. Según su versión, en ningún momento la golpeó ni la intentó asfixiar ".

La víctima ha manifestado que esa noche había bebido mucho. "Le reproche que no tuviera una vida social. Empecé a agredirle. Yo no he dicho que me fuera a matar. No me golpeó ni me agarró por el cuello", ha dicho a preguntas de la fiscal, quien ha recordado que la afectada presentaba marcas de dedos en el cuello.