Con un hilo de voz, y separado por un biombo de la acusada, ha relatado cómo el lunes 27 de enero, después de que su expareja, A.U, no le entregara a la niña como debía, acudió al colegio para ver si había ido la niña, pero no estaba. Le intentaron tranquilizar, llamaron a la madre y la abuela pero no daban señal y él fue a la Guardia Civil.