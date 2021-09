"Me rompió la cara y me reventó el ojo con algo , pero no fue ni con un móvil ni con un puñetazo ", ha señalado el afectado a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, donde ha acudido testificar junto a sus dos abogados. También han declarado ante el juez de Instrucción número 46 de Madrid varios testigos de los hechos .

El sanitario asegura sentirse "bien" física y anímicamente tras dos meses de los hechos a pesar de haber sufrido un daño irreparable . "No veo y tengo la cara rota. He perdido la visión total de un ojo" , se ha lamentado.

"Me sacudió y me defendí pero cuando me despisté, me dio con algo en la cara que no sé qué es", ha reseñado. Sospecha que pudo ser un puño americano por la gravedad de las lesiones. Meses después ya sabe por los medios y la propia causa que su agresor es "un pieza".