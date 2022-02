Un niño de dos años ha salvado la vida de su abuela gracias a su llanto en León. La mujer estaba al cuidado del niño y cuando la madre de este llegó se encontró con que no podía abrir la puerta mientras escuchaba a su hijo llorar desconsolado. Rápidamente llamó a la policía, que auxilió a la abuela.

La madre del menor había pasado la noche en el hospital con su hijo mayor. El pequeño, de dos años, tuvo que quedarse al cuidado de su abuela , a pesar de que no se encontraba muy bien. El día anterior había sufrido una hipoglucemia .

Cuando la madre llegó a casa no podía abrir la puerta. Su hijo no dejaba de llorar y su madre no respondía a sus llamadas. Así que alertó a la policía del León, que según cuenta El Diario de León, se personó rápidamente en la vivienda.