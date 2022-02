La madre de la menor asesinada en Alcalá la Real: “Llamé a la Guardia Civil y 40 minutos después me trajeron la ropa de mi niña”

Fatema recuerda a Jaula, 14 años, su hija asesinada por un chico de 22, ambos jienenses de Alcalá la Real. "Ella era mi niña, todo mi corazón", exclama, rota de dolor, Hakima, la madre de Khawla, o Jaula, como la llamaban sus amigos. " He sacado a mi niña adelante y con 14 años me la quitan ", decía, arropaba por amigos y familiares. Jaula fue asesinada la noche del martes, fue hallada con signos de haber sido estrangulada en el entorno de la iglesia de Santo Domingo.

La madre de Jaula, una niña aplicada en los estudios, risueña, alegre y sociable, dice que no tenía una relación con su presunto asesino que todo fue una trampa. El lugar donde se encontró el cuerpo no es de fácil acceso y es común entre los jóvenes como punto de encuentro para botellón, así que se sospecha que la chica fue de manera voluntaria. "Ella no tenía novio, le han tendido una trampa ", insiste Hakima, la madre de Jaula.

Jaula era una estudiante ejemplar, tal como destacaban quienes la conocían. Una adolescente española de origen magrebí que llevaba tres años en el instituto Alfonso XI de Alcalá la Real, aplicada y centrada, según su madre, no tenía problemas con nadie. Por eso, cuando el martes por la tarde se marchó de casa para ir con una amiga a estudiar, no le dio más importancia, hasta que dieron las 23:30 horas y seguía sin noticias de su hija. "Llamé a la Guardia Civil y 40 minutos después me trajeron la ropa de mi niña", contaba entre llantos Hakima en Ideal. Dos horas antes, el Servicio de Emergencias 112 recibía otra llamada. Al otro lado del teléfono, un hombre pedía ayuda: "He matado a una chica".