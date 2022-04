La menor maltratada en Jerez se encuentra "más aliviada" tras el ingreso en prisión de su agresor

El acusado ha sido localizado en Córdoba cuando se encontraba en busca y captura al no presentarse a declarar como investigado el pasado 8 de abril. Al parecer ha vuelto a acudir a una comisaria de policía donde esta vez ya han procedido a su detención y el juez ha estipulado el ingreso en prisión preventiva dados sus antecedentes.

La menor, de 17 años, se encuentra con protección policial y, sin duda, ahora va a estar mucho más aliviada. Su madre, Victoria Olivencia, tras la orden del juez, ha señalado ante los medios: "Ese es el maltratador de mi hija. Y yo lo único que pido es que pague por lo que ha hecho y por lo que podía haber hecho. Porque ahora la tengo conmigo, pero ¿cuántas no están?".

Los informes de la agresión reflejan la dureza de los hechos. "Por favor, no me pegues, me vas a matar", suplicó la joven, ante lo que el agresor contestó: "Para como estás, mejor matarte". Unas duras palabras que ahora recuerda la madre de la joven, que muestras las heridas que sufrió su hija en su rostro, brazos y piernas, a causa de la agresión, que se prolongó durante horas.