Tras el feliz desenlace, y todavía con el susto en el cuerpo, lo primero que hizo Eduardo al llegar a casa fue echarse a los brazos de su padre. "Cuando lo vi, enseguida supe que algo pasaba. Me contó que había salvado a otro muchacho al que la corriente lo arrastraba en el río y rápidamente intenté que me dijera si conocía al otro chaval, pero me dijo que no, que no lo había visto en su vida", comenta el progenitor.