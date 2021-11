La menor violada en Igualada se recupera de su segunda intervención

Sobre si recuerda ya la brutal agresión, el abogado aseguraba que la joven se encuentra en proceso de ir recuperando la memoria, "sufre vaivenes por momentos mejora y vuelve a tener recaídas". Pero a pesar de ir recordando, no se encuentra con capacidad para poder narrar nada de esa noche: "No es que ella esté recordando o no recuerde, es que no está en capacidad ahora de ir contando, eso es lo que ocurre... se tiene que recuperar, cuando esté plenamente recuperada lo contará". Su abogado asegura que nunca antes había tratado un caso con este nivel de ensañamiento.