Familiares, amigos, compañeros y la propia Policía buscan estaban buscándolas después de que ayer, jueves 27 de enero, se les perdiese la pista. Ambas son amigas y se creía que había podido planear una escapada juntas. No obstante, las alarmas se activaron porque no pasaron la noche en sus casas y no habían dado señales de vida ni realizado llamadas de teléfono a sus padres.