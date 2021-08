Muere el actor Jay Pickett mientras rodaba una escena de su nueva película

El actor Jay Pickett, de 60 años, muy conocido por sus papeles en 'General Hospital', 'Days of Our Lives' o 'Port Charles', ha fallecido en pleno rodaje de su nueva película, 'Treasure Valley'. Fuentes cercanas al actor han confirmado que ha sufrido un infarto mientras montaba a caballo en una de las escenas del rodaje.



El director y productor Travis Mills confirmó la muerte del actor en la página oficial de Facebook de la película, donde confirmó también que Pickett habría sufrido un ataque cardíaco en el set de rodaje, pero añadiendo que todavía no había una “explicación oficial de la causa de la muerte”. “Jay Pickett, nuestro protagonista, escritor, productor y creador de esta película falleció repentinamente mientras estábamos en el lugar preparándonos para filmar una escena”, señaló.