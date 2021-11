La mujer de Pedro Nieva confiesa que el sexo con Javier Ardines fue esporádico y no ve a su marido culpable

La mujer de Pedro Nieva, el acusado de inducir en agosto de 2018 el crimen del edil llanisco, Javier Ardines, ha declarado este lunes que su marido "nunca le ha controlado, porque además es una mujer que no le gusta que le controlen". A preguntas de la Fiscal, Belén Rico ha manifestado que "a día de hoy no cree" que Pedro sea el autor de la muerte de Ardines, aunque ha reconocido que en el momento de los hechos si lo llegó a pensar. Al ser preguntada por qué no lo cree ha asegurado que "su marido estaba en Amorebieta". "Yo no creo que él haya eso hecho eso, no lo se", ha manifestado. Después, a preguntas de la defensa de su marido ha asegurado que Nieva "no es ni una persona agresiva, ni vengativa y no cree que sea el responsable de la muerte de Ardines".