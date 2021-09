Orden de alejamiento para el agresor de Noa: su delito, intentar impedir que un dueño maltratara a su perro

Pero el problema vino cuando la joven regresó a su casa. “Me estaba esperando y amenazó con matarnos a mí y a mi perra. Entonces me agaché para coger a la perra y ya me enganchó por el pelo y me empotró la cara dos veces contra el cristal y el capó de un coche. No obstante, como no le llegaba con eso, cuando me desplomé al suelo inconsciente, empezó a darme patadas. Todo esto por defender a su perro, al cual, diez minutos antes le estaban dando la paliza de su vida”, explica aún en shock la víctima, quien fue hospitalizada con politraumatismos tras la salvaje agresión. Solo los vecinos pudieron evitar que la mataran. Acompañada por su madre en los juzgados esta joven enfermera, ahora impactada psicológicamente por lo ocurrido, dice que lo volvería a hacer. No puede ver sufrir a un animal.