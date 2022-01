Orden de busca y captura para uno de los condenados por la violación triple de Molins

"Cuando me di cuenta, me cogieron del pelo y me arrastraron. Me metieron en el maletero", narró al víctima en el juicio. "Ha cambiado mi vida por completo. No quiero salir a la calle, me ducho más veces rascándome fuerte porque me da asco. Ya era consumidora de estupefacientes y empeoró la cosa porque quería evadirme y a raíz de eso estuve ingresada en un psiquiátrico", dijo la víctima, que ha resaltado que no sale sola a la calle porque tiene miedo y tampoco habla con desconocidos. "Me cogieron del pelo y me arrastraron". Los condenados la llevaron en el maletero cuenta hasta un descampado cercano, donde tres chicos abusaron de ella. "Me cogieron y me tiraron al suelo, me intentaron bajar las medias, me levantaron el vestido".