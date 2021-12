Amplían la búsqueda de Pablo Sierra a Portugal y la familia confía en que esté "en buen estado"

Amills ha querido también aclarar que "aún no está confirmado" por la Policía Nacional que se encontrase sangre en el móvil del joven, hallado en la zona del Pico, próxima al río Guadiana , pues tal y como se comunicó a la familia "había manchas" en el teléfono, pero "sin la seguridad de que fuese sangre".

En su opinión, no obstante, fue "un gran error" que se echase agua oxigenada al móvil para comprobar si era sangre, lo que ha desaconsejado que se haga en este tipo de casos. "Donde cayó el agua oxigenada ya no se podrá identificar si es sangre o no, o de quién era, se rompe una prueba importante", ha lamentado, por lo que ha pedido que, cuando se encuentre un objeto con manchas, se entregue a la Policía tal como ha sido hallado.