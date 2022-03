El padre de una menor que se suicidó por bullying en Barcelona: “Su abrazo fue una despedida”

Desde el momento de su muerte, su padre, José Manuel, ha compartido en redes sociales su desgarrador testimonio tras el fallecimiento de su hija, y ha iniciado una campaña en redes para tratar de poner fin al acoso escolar y que no haya más casos como el de Kira. Todo ello lo promueve bajo el lema '#StopBullyingForKira'.

Ahora, a unos meses del aniversario de la muerte de la menor, José Manuel ha publicado un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter donde comparte con sus seguidores las últimas palabras que su hija tuvo hacia él. "El abrazo que me dio la noche antes cuando me dijo que me quería mucho y que era el mejor papi del mundo fue una despedida. Ahora lo sé", escribe. "Te echo de menos, cuesta vivir si ti", concluye, en un mensaje que se ha vuelto viral.