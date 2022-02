El parricida de Elche confesó el crimen a su tía: “He matado al papá, a la mamá y a mi hermano con la escopeta”

Extrañada porque no sabía nada de su hermana durante tres días se dirigió a su chalet. Allí se encontró a su sobrino, de 15 años que le espetó con total frialdad. "He discutido con mis padres por las notas. He matado al papá, a la mamá y a mi hermano con la escopeta", según ha adelantado Las Provincias. Nada menos que 7 disparos perpetró contra su propio padre. ¿Por qué lo hizo? Las malas notas habían provocado que los padres decidieran que se acababa la wifi y jugar al fortnite. El joven, que estaba obsesionado con este juego no pudo aceptar esa realidad y tomó una decisión tan aterradora como fría. Matar a toda su familia.