El parricida de Elche jugó durante tres días a la consola tras el triple crimen porque sabía que lo internarían

El menor que supuestamente asesinó a sus padres y a su hermano en Elche ha reconocido y relatado todo lo que ocurrió. Con calma y desapego, el menor de 15 años no duda en explicar que todo comenzó porque su madre le riñó por sus malas notas: "Mi madre me dijo que era un vago, que ya estaba bien y que me iba a quitar la consola".