Los policías pensaron que huía de alguien o se daba a la fuga tras cometer un robo, pero nada de eso tenía que ver con la realidad. Al darle el alto, tal y como recoge el Diario Sur, observaron que dentro iba una mujer que estaba a punto de dar a luz y que no llegaba a tiempo al hospital. Por ello, los agentes decidieron escoltarles y abrir paso, con el objetivo de que la embarazada pudiera ser atendida en el centro. Lo lograron y el pequeño Juan Antonio no tuvo que venir al mundo en el asiento de atrás del automóvil.

Sergio se había bajado del coche y recuerda cómo ninguno de los ocupantes acertaba a explicar lo que ocurría: "Estaban muy nerviosos, no les salían las palabras. Solo la cuñada de la madre fue capaz de decir que iba a parir en el coche". Su compañero Diego, que iba al volante, pisó el acelerador inmediatamente y puso los prioritarios.

Rocío Valderrama es la madre del pequeño, una vecina de Ronda que recuerda que aquella mañana empezó con las contracciones y llamó a su hermano y a su cuñada. Esperaron en casa hasta las 11:30 horas, cuando decidieron llamar a un vecino y poner rumbo al hospital. Pero había mucho tráfico. " Pensaba que no iba a llegar , estaba a punto de parir y no quería hacerlo en el coche. Cuando aparecieron los policías, la verdad es que vimos el cielo abierto ", relata Rocío al Diario Sur.

Gracias a los agentes, no tardaron en presentarse en la puerta del centro hospitalario, donde ya esperaban los sanitarios. Rocío no pasó mucho tiempo en el paritorio: "Fue entrar y salir. Gracias a Dios salió todo muy bien y estaré siempre muy agradecida a los policías, ya que sin ellos no quiero ni imaginar lo que hubiera pasado".