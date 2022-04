¿Se podía haber evitado el parricidio de Sueca? Es la gran pregunta tras saber que una 'desconexión' informática no avisó al juez de familia de la condena por violencia de género y la orden de alejamiento que tenía el presunto parricida sobre la madre. El presunto parricida tenía una sentencia por maltrato por la que no podía ver a su hijo por sentencia judicial, pero al no estar incluida en la sentencia del divorcio, el padre seguía teniendo el mismo régimen de visitas y podía pasar tiempo con su hijo. Nadie avisó al juzgado de la nueva sentencia y la familia de la madre niega que sintieran que era un peligro para el niño o le hubiera amenazado con anterioridad.